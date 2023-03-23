Мошенника, обманувшего пенсионера в Петербурге, постигла кара

В Санкт-Петербурге 91-летний пенсионер стал жертвой мошенничества. Об этом он 9 марта сообщил в полицию и почти через две недели – 22 марта – преступник был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Согласно опубликованной информации, петербуржцу позвонил неизвестный и заявил, что его родственники попали в беду и теперь нуждаются в финансовой поддержке.

В тот же день пенсионер передал прибывшему курьеру 200 тысяч рублей и 500 долларов США. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 22 марта в 16:55 правоохранители задержали на улице Севастьянова в Колпино 34-летнего разнорабочего. Он подозревается в мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге осудили обвиняемую в хищении 44 миллионов рублей. Их она получила у потерпевших, убедив их взять кредиты.