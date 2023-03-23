Наторговал на тюрьму: в Петербурге задержали сербского наркоторговца

В Санкт-Петербурге вынесли приговор гражданину Сербии Кисичу Марко, обвиняемого в сбыте почти 60 килограмм наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным суда, в январе 2021 года преступник вместе с соучастниками организовал незаконный сбыт запрещенного вещества гражданам Российской Федерации. Приехав в Санкт-Петербург в 21 января того же года Кисич приобрел с целью последующей реализации 59,9 килограмм наркотика.

Продать его сербу так и не удалось: не дали сотрудники ФСБ, задержавшие его рамках оперативно-розыскных мероприятий. Теперь признанному судом виновным Кисичу предстоит провести семь лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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