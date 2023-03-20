Муринского наркопроизводителя приговорили к колонии

В Ленинградской области суд приговорил производителя запрещенных веществ, осуществлявшего незаконную деятельность вместе с группой сообщников, к колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства», – подчеркнули в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что преступник вместе с сообщником произвел почти восемь килограммов смеси, содержащей наркотическое вещество, а также промежуточных продуктов выработки.

По данным прокуратуры Ленинградской области, лаборатория, в которой производился запрещенный препарат, располагалась в одном из домов в городе Мурино Всеволожского района.

За совершение данного деяния суд приговорил наркопроизводителя к 17 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Ленинградской области полицейские нашли подпольную нарколабораторию.