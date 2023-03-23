В конце марта петербуржцев удивит редкое астрономическое явление

В небе над Санкт-Петербургом 28 марта пройдет парад планет. Подробности о необычном явлении рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

По его словам, 28 марта в небе над Санкт-Петербургом можно будет пронаблюдать так называемое «Большое планетарное выравнивание». Оно также может быть известно как «Весенний парад планет»: Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в одну линию на небосводе.

«Сейчас Меркурий и Юпитер находятся очень низко к горизонту, если вы хотите увидеть все планеты, то надо смотреть сразу после заката Солнца», – уточнил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он также отметил, что для того, чтобы рассмотреть Уран в параде планет, потребуется воспользоваться специальными оптическими приборами.