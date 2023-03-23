Правительство взялось за трудоустройство инвалидов

Правительство Российской Федерации в настоящий момент прорабатывает вопрос создания рабочих мест для инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе федерального кабмина.

По словам премьер-секретаря Михаила Мишустина, с 2006 года поддержка организаций инвалидов, оказываемая каждый год, выросла на 250% и в текущем году составила 1,7 миллиардов рублей.

От кабмина граждане, относящиеся к данной категории, получают материально-техническое обеспечение, помощь в решении социальных проблем и реабилитацию.

Отдельное внимание уделяется вопросу повышения уровня занятости инвалидов. Так с марта в обязательства работодателей по их приему на работу были изменены:

«[…] квота о приеме инвалидов на работу будет считаться выполненной не при выделении рабочих мест, а только после фактического трудоустройства граждан», – подчеркнули в официальном telegram-канале федерального правительства.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, январе текущего года уровень безработицы обновил исторический минимум.