Новый генплан примут в Петербурге до конца 2023 года

Новый генплан Санкт-Петербурга, охватывающий период вплоть до 2050 года должны принять до конца текущего. Работу над ним начали еще в 2016 году, слушания проводили – летом 2022 года.

Согласно заявлениям, сделанным пресс-службой городской администрации, генеральный план по Северной столице рассчитывают принять до конца 2023 года. В прошлую пятницу, 17 марта, комиссия по подготовке изменений провела первое заседание, сообщает Restate.ru.

В нем приняли участие депутаты Законодательного собрания и руководители профильных комитетов. Как только будут сделаны все необходимые правки, документ будет направлен в верхнюю палату городского парламента, а также на подпись к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Следует напомнить, что новая редакция генерального плана находится в работе с 2016 года. Новая версия документа будет рассчитана на 2040 год, но прогнозный период будет увеличен до 2050 года.