Нетрезвый водитель оправдал свои гонки по улицам паникой

Каких только отмазов не придумывают нетрезвые водители. Вот, например, 23-летний англичанин Бобби-Ли имел огромный список правонарушений, но все-таки смог избежать тюрьмы, хоть и на время.

Как пишет 110km, бонусом к нетрезвости англичанин никогда не учился в автошколе. Тем не менее он решил сесть за руль фургона Ford Transit с поддельными регистрационными номерами. Далее он гнал по дорогам со скоростью 160 километров в час, вылетал на встречку, пролетал перекрестки на красный свет.

Когда дело дошло до суда, судья обратил внимание, что это чудо, что никто не пострадал и не погиб. Адвокат горе-водителя же заявил, что его подопечный принял необдуманное решение, а после просто действовал в панике. Не обошлось и без слезивых историй. Адвокат рассказал, что брат обвиняемого недавно погиб, так как у него оторвался тромб. Теперь Бобби-Ли стал «образцом для подражания», взяв на себя ответственность за воспитание племянника.

Судья заявил, что отправить в тюрьму нарушителя надо, но увы, они сейчас переполнены. Как итог, его приговорили к 14 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев и запретом на вождение на два года, передает Daily Mail.