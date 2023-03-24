Петербуржцы решили жить без новостроек

Любой кризис подшатывает так или иначе покупательскую способность населения, на этом фоне, безусловно, падает и спрос на что-либо. Так, 2022 год для многих был крайне нестабильным, поэтому и спрос на недвижимость был довольно-таки неравномерным.

В марте 2022 года определенный всплеск фиксировался, потому что население боялось ухудшения ипотечных условий, однако после спрос снова пошел на нет. Так или иначе стимулировать спрос пытались льготными ипотечными программами, акциями от застройщиков. Тем не менее это не помогло достичь показателей прошлого года.

Эксперт рынка новостроек Санкт-Петербурга Мария Тарасова рассказала о том, каким будет интерес покупателей к новым квартирам в 2023 году. По ее словам, в Петербурге, как и в других городах, платежеспособность населения идет на спад, поэтому говорить о повышении спроса на новостройки не приходится. Однако экономика России в целом довольно устойчива, поэтому какого-то резкого обвала рынка тоже не произойдет.

Рынок недвижимости достаточно безопасен для покупателя (число долгостроев уменьшилось за прошлый год в два раза), ипотечные ставки приемлемые, а потребность в покупке жилья у людей сохраняется, комментирует она.