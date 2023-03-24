Проект перспективных четырех кварталов ЖК «Юнтолово» одобрил Градсовет Петербурга

Градостроительный совет Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик жилой застройки территории 10-го, 31-го, 32-го и 33-го кварталов жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе города. Проектированием занималось архитектурное бюро SLOI Architects по заказу девелоперской компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Эти кварталы расположены на территории северной части жилого экорайона «Юнтолово» выше реки Юнтоловка. Под застройку зарезервирован участок В 30 га. При проектировании особое внимание было уделено созданию современных городских пространств – зеленых бульваров (гринфингеров), скверов и благоустроенной набережной, а также решению вопроса транспортной доступности.

«Архитектурно-градостроительная концепция основывается на максимальной синергии с реализуемым зеленым каркасом микрорайона «Юнтолово». Поэтому концепция застройки предлагает использование направленных на гринфингеры уютных дворов с хорошей освещенностью и насыщенным благоустройством, которые визуально и функционально связаны с общественными пространствами. Важно, что в проекте получилось создать разноэтажную композицию, что совершенно меняет восприятие среды и самих зданий, — рассказал руководитель архитектурного бюро SLOI Architects Валентин Коган. — Все жилые группы обладают разнообразным силуэтом, в основе которого лежат малоэтажные объемы до 6-ТИ этажей, над которыми возвышаются акценты башен. Тем самым, мы избавились от ощущения однообразной жилой застройки и создали более сложную композицию, созвучную современным мировым трендам в урбанистике и архитектуре».

В рамках предложенной концепции планируется построить 38 домов жилой площадью свыше 260 тыс. кв. м. Высота большинства зданий варьируется от 6-ти до 16-ти этажей. В центре застройки разместятся 6 зданий в 24 этажа. Реализацию проекта планируется разбить на несколько очередей. Кроме жилья здесь будет школа на 1200 мест и два детских сада на 300 мест. Согласно городским планам, в будущем в «Юнтолово» появится станция метро и транспортно-пересадочный узел.

«Проектируя новые жилые кварталы, мы учитываем все составляющие комфортного и безопасного отдыха для наших жителей. По плану, более трети территории «Юнтолово» будут занимать рекреационные и общественные зоны. Они спроектированы так, что жители смогут гулять пешком или кататься на велосипедах, минимально пересекая автодороги», — отметила Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Жилой экорайон «Юнтолово» – флагманский проект компании «Главстрой Санкт-Петербург», состоящий из нескольких кварталов разновысотных домов с полноценной собственной инфраструктурой. Он расположен в северо-западной части Приморского района Санкт-Петербурга, вблизи Юнтоловского заказника. К настоящему моменту здесь построены 46 жилых домов общей площадью 603 588 кв. м. На территории «Юнтолово» работают несколько детских садов с бассейнами и школа, оснащенная по самым современным стандартам: с бассейнами, стадионом, лабораториями, центром изучения цифровых дисциплин «Техноспейс» и образовательным кластером ведущего строительного вуза города – СПбГАСУ. На первых этажах домов открыты магазины, аптеки, кафе и другие сервисные объекты.