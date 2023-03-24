Ольга Бузова ответила на критику своих «брежневских» бровей

За что только не доставалось Ольге Бузовой. Все-таки у звезды немало хейтеров в комментариях. Что бы Ольга ни выложила, те найдут, что же не так с этим кадром. Теперь дело дошло до…бровей!

Как и многие девушки, Ольга делает процедуры для бровей, в том числе и их окрашивание. Судя по мнению комментаторов, брови у Ольги получились на этот раз слишком яркие. Например, некоторые сравнили брови дивы с «брежневскими», отметив, что сейчас, кроме бровей на ее лице ничего и не бросается в глаза.

Нашлись и те, кто вовсю советуют Бузовой сменить бровиста: и чем быстрее — тем лучше. Нашлись и те, кто сравнил изменения Ольги с «какой-то шерстью над глазами».

Тем не менее Бузова довольно спокойно отреагировала на вылившийся на нее негатив.

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