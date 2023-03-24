Петербуржцам рассказали, куда обращаться из-за задержки зарплаты

Многие хоть раз сталкивались с задержкой зарплаты. Явление совсем не из приятных, но увы, имеет место быть. В разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анна Кахивова рассказала, что в первую очередь нужно изучить свой трудовой договор внимательно.

Если там четко прописана информация о сроках получения окладов и зарплаты, а вы их не получили, это сигнал для беспокойства. В таком случае вам стоит обратиться на портал «Онлайнинспекция.рф». Это основной способ защиты прав работника.

По информации Кахивовой, сейчас в Петербурше только по официальным датам задолженность составляет около 60 миллионов рублей. Однако это возможно не вся сумма, ведь есть еще скрытые данные. В прошлом году с помощью прокуратуры удалось добиться выплаты 160 миллионов рублей задолженности по зарплате.