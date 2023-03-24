В Перебурге под арест попала таможенница-взяточница

Сегодня, 24 марта, стало известно, что Пушкинский районный суд Петербурга арестовал до 22 мая главу отдела оформления и контроля Балтийского таможенного поста Елену Сальман. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

По информации ведомства, ее обвиняют в трех эпизодах взяточничества, передает nwpress.

Как говорят в суде, Елена Сальман получила взятки от пяти петербургских компаний. В их числе «Торгмастер», «Северо-Западные торговые технологии», «Ленимпорт», «Метеор» и «Торговые резервы».

Деньги Сальман получала через свою дочь, именно она выступала посредником. Как итог, Сальман получила 150 тысяч рублей за содействие в ускорении выпуска в свободное обращение товаров.

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали, куда обращаться из-за задержки зарплаты.