В Перми женщину насмерть прибило глыбой льда

Сегодня, 24 марта, в Перми произошло чрезвычайное происшествие. В Кировском районе города на улице Адмирала Ушакова на женщину свалилась с крыши глыба льда. Как итог, женщина скончалась. Об этом написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Демкин.

Он отметил, что и власти района, и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес управляющей компании «Кристалл» предостережения. Все они касались необходимости очистки кровли и уборки территории.

На данный момент личность погибшей женщины не установлена, однако как только информация станет известна, власти города окажут всю возможную поддержку семье.

«Приношу свои соболезнования. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии», — написал Дёмкин.

Местные правоохранительные органы уже завели уголовное дело, проводятся все необходимые проверки.

Что ж, погода сейчас во многих городах переменчива: то сильный холод, то вдарит весна со своей оттепелью. Так как и в Ленобласти случаи с падением снега с крыш не редкость, властям стоит позаботиться о том, чтобы подрядчики вовремя вышли на дороги.