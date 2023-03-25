В Петербурге решили поэкспериментировать со школьным питанием

На базе петербургской школы №372 запустят экспериментальное меню. Оно все также будет соответствовать нормам СанПиН, однако повара и работники пищеблока пройдут переобучение на базе и по стандартам компании-партнера. Об этом рассказали в пресс-служба аппарата вице-губернатора Москаленко.

Летом школьную столовую и пищеблок отремонтируют по проекту, авторами которого стали сами школьники. Проект — «Школьная столовая глазами ученика». Также пищеблок оснастят оборудованием российского производства.

Предполагается, что в результате будут применены лучшие компетенции в сфере общественного питания и бережливого производства. Планируется внедрение и в других школах.

Ранее сообщалось, что, как заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, российские власти давно не занимались военкоматами, теперь их нужно привести в чувство.

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