Медведев призывает цифровизовать военкоматы

Как заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, российские власти давно не занимались военкоматами, теперь их нужно привести в чувство. Об этом он заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Он также рассказал, что недавно ездил в Петербург и смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. По его словам, здесь многое делается. Медведев выразил надежду, что этот формат будет удобен для всех: как для призывников, так и для контрактников.

Ранее сообщалось, что сотрудники экономической полиции Петербурга задержали 53-летнего жителя Приморского района. Предполагается, что он является организатором противоправной деятельности.