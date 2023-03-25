На улице Льва Толстого в Петербурге появится Центр анестезиологии и реаниматологии

В Петербурге решили построить Центр анестезиологии и реаниматологии. Медучреждение откроют при Институте детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой. Проект соответствуют требованиям строительства, заключает КГИОП. Информация появилась на сайте Смольного.

Известно, что объект хотят возвести на улице Льва Толстого, 6-8 (Петроградский район). Максимальная высота здания составит 32 метра.

Ранее сообщалось, что бизнес-центр «Балтийский морской центр» (он находится на Гутуевском острове в Петербурге) теперь продается.

Также стало известно, что теперь французская компания Leroy Merlin решила продать свои магазины в России. Предполагается, что они отойдут российскому руководству. Кроме этого, мы делали расширенный материал о состоянии рынка недвижимости в Петербурге.