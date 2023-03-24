Петербуржцам предложили купить «Балтийский морской центр»

Бизнес-центр «Балтийский морской центр» (он находится на Гутуевском острове в Петербурге) теперь продается. Информация об этом появилась в пятницу, 24 марта. Цена вопроса — 1,25 миллиарда рублей.

По информации «Делового Петербурга», площадь полностью занята различными арендаторами. В общем и целом площадь центра достигает 13,2 тысячи квадратных метров. Большая часть компаний в БЦ ведет портовую деятельность.

Однако эксперты считают, что такая стоимость вовсе не привлекательна для потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что Пушкинский районный суд Петербурга арестовал до 22 мая главу отдела оформления и контроля Балтийского таможенного поста Елену Сальман.

Также стало известно, что французская компания Leroy Merlin решила продать свои магазины в России. Предполагается, что они отойдут российскому руководству.

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