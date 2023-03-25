Суд в Петербурге не стал отправлять в СИЗО помилованного Путиным бойца

В Петербурге Выборгский районный суд принял решение не отправлять в СИЗО иностранца, которого помиловал президент страны Владимир Путин. Мужчина принимал участие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер».

Как пишет Табло СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга, мужчина обвиняется в двух эпизодах правонарушений по статье о краже. Уточняется, что 22 февраля мужчина украл два велосипеда стоимостью 15 и 18 тысяч рублей. Уже через сутки его задержали, было предъявлено обвинение.

До этого мигрант был судим по статье о грабеже и был помилован указом президента. В качестве аргументов против ареста мужчина заявил, что он живет в Северной столице более 10 лет, имеет двоих детей, поэтому скрываться не собирается. Также он отметил, что награжден медалью «За отвагу» и получил денежное вознаграждение за участие в СВО, которые являются его источником дохода.

Как итог, суд решил не арестовывать его.