В России коронавирусом заболели 12,4 тысячи жителей

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации медиками были зафиксированы 12 382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не обошлось и без жертв. Так, согласно опубликованной информации, за минувший день 37 человек скончались от осложнений, связанных с вирусом. По сравнению с пятницей, 24 марта, ситуация несколько улучшилась. Позитивные тенденции прослеживаются и в статистике госпитализации. Сравнивая с прошлыми зафиксированными показателями, их число уменьшилось на 1,2% и составило 1373 человека.

Ранее сообщалось, что некоторые, когда не могут отпустить прошлый отношения, вовсю следят за своими бывшими в социальных сетях. Петербуржец пошел дальше — стал следить вживую.

Стало известно, что в Роспотребнадзоре рассказали, ждать ли распространения сибирской язвы.

общество


 

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В России коронавирусом заболели 12,4 тысячи жителей