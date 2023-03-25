За сутки россияне сдали 114 тестов на коронавирус

Так, по данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 332,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. При этом только за последние сутки проведена 114 тысяч тестов на коронавирус.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день, говорят в «Стоп коронавирусе».

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья попали два жителя. Причина — подозрение на сибирскую язву. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора РФ в своем телеграм-канале.

Стало известно, что в Петербурге появятся мобильные флюорографы. Эту акцию проводит Городской противотуберкулезный диспансер, говорят в комитете по здравоохранению Северной столицы. Рассказываем, куда для этого жители города могут обратиться.