МВФ: восстановление экономики КНР – позитивный толчок для мира

На Китайскую Народную Республику в текущем году придется больше 30% мирового экономического роста. При этом эти процессы станут толчком для экономики всего мира, высказалась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева,

«Мощное восстановление китайской экономики означает, что в 2023 году на ее долю придется около трети мирового экономического роста, что даст позитивный толчок мировой экономике», – заявила она во время своего выступления, проходившего на Форуме развития Китая в Пекине.

По ее словам, рост ВВП (валовой внутренний продукт – прим. ред.) Китая на 1% повышает аналогичный показатель в других странах Азии на 0,3%, пишет РИА Новости со ссылкой на финансовое издание «Цайсинь».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 млрд долларов в 2023 году.