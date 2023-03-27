«Росатом» планирует спустить на воду два новых ледокола в Петербурге

Пятый и шестой российские атомные ледоколы планируют заложить на «Балтийском заводе», расположенный в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал заместить директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

«Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года – шестой», – рассказал он, отметив, контракты были заключены на средства, поступившие как из казны, так и внебюджетные деньги.

По его словам, объем запланированных правительственных инвестиций в строительство ледоколов, которые должны работать в акватории Северного морского пути, составляет почти 59 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, согласно заявлениям вице-премьера Российской Федерации Виктории Абрамченко, ледокол «Якутия» не навредит экологии.