Вице-премьер Абрамченко: Ледокол «Якутия» не навредит экологии

Третий серийный атомный ледокол «Якутия», спущенный на воду во вторник, 22 ноября, будет наиболее экологически чистым судном в своей категории. Этого удалось достичь благодаря передовым технологиям, заявила в Санкт-Петербурге вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«На ледоколах этой серии применяются безотходные технологии. Так, за время службы ядерной энергетической установки не требуется выносного блока. Кроме того, это защита от ионизирующего излучения, которая отсекает радиацию не только двух реакторов, но и солнечную», – рассказала она во время церемонии спуска ледокола на воду на Балтийском заводе.

По словам вице-премьера, внутри ледокола уровень радиации ниже, чем естественный. Также она отметила, что выбросы от кораблей этой серии значительно сокращены: они выбрасывают всего 500 граммов сажи или черного углерода в год.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду ледокола «Якутия» в Санкт-Петербурге.