Путин принял участие в церемонии спуска на воду ледокола «Якутия» в Петербурге

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Урал» и спуске на воду атомного судна «Якутия» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства сделал это по видеосвязи.

«Оба ледокола были заложены в рамках большого серийного проекта и являются частью масштабной системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота», – рассказал Владимир Путин во время видеотрансляции.

Атомные ледоколы, считающиеся самыми мощными из всех, были построены на Балтийском заводе по заказу «Росатома». Считается, что они являются самыми мощными и большими в мире.

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