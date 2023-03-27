Стало известно, какие мосты разведут в Петербурге в ночь на 28 марта

Водные переправы в Санкт-Петербурге продолжают готовить к сезону разводных мостов. С этой целью «Мостотрест» почти каждую ночь устраивает технологические разводки. На этот раз они коснутся четырех объектов.

«“Мостотрест” продолжает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву», – говорится в описании перечня запланированных разводок, размещенного в официальном telegram-канале организации.

Так, согласно опубликованной информации, в ночь с 27 на 28 марта на территории Санкт-Петербурга будут разведены четыре моста. С 02:00 до 05:45 – Володарский мост. С 02:20 до 05:10 – мост Александра Невского. С 01:20 до 04:50 – Троицкий мост. Замыкает список Благовещенский мост: он будет недоступен в период с 01:25 до 05:00.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что под одним из мостов Санкт-Петербурга поселилась редкая утка.