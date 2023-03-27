Боливийские полицейские задержали 17 россиян из-за нарушений ПДД

Даже оказавшись в другой стране не все готовы забыть о привычках, например, о склонности забывать о правилах дорожного движения. «Напоминания» получили 17 россиян, задержанных на индонезийском острове Бали за их нарушение.

О проблемах, возникших у части граждан Российской Федерации с правилами дорожного движения, рассказал представитель полиции Денпасара – боливийского города – Кетут Сукади.

Согласно его словам, в период с 19 по 25 марта правоохранителями были задержаны 43 иностранца – все в рамках масштабного рейда, призванного снизить уровень преступности.

«Среди нарушений преобладали вождение без шлема и автомобили без индонезийских номеров», – цитирует слова Сукади РИА Новости. Согласно утверждениям представителя, вслед за 17 россиянами по числу задержаний идут французы, итальянцы и немцы.

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