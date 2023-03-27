Магнитные бури: к чему нужно подготовиться?

Совсем скоро – 30 марта и 2 апреля – жителям Земли придется столкнуться с последствиями магнитных бурь. Об этом рассказали эксперты из Института космических исследований. Не лучшим образом скажутся на самочувствии и колебания других параметров – давления и температуры воздуха.

«Метеозависимость не является отдельной нозологической единицей, а скорее становится триггером тех или иных хронических заболеваний», – уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

При этом известно, что метеозависимость на фоне магнитных бурь и других факторов может стать причиной для развития заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Также этим можно объяснить ряд психических состояний.