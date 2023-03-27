В Госдуме предложили отправлять в декрет на ранних сроках беременности

Россиянки могут получить возможность уходить в декретный отпуск на ранних сроках беременности. Соответствующий законопроект направили в правительство России депутатами от партии «Справедливая Россия – За правду».

«Государству нужно срочно менять отношение к материнству. Одной из таких мер может стать предоставление женщинам декретного отпуска с момента постановки на учет по беременности в женскую консультацию», – высказался ее лидер Сергей Миронов.

По его словам, в настоящий момент у россиянок есть возможность уйти в декрет не раньше тридцатой недели. Позиция парламентариев же такова, что ее надо представлять им на ранних сроках, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что с 2023 года в Санкт-Петербурге начнут выплачивать единое пособие беременным и детям. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.