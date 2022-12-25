С 1 января в Петербурге начнут выплачивать единое пособие беременным и детям

С 1 января 2023 года беременным и детям, проживающим в Санкт-Петербурге, станет доступно единое пособие. В пресс-службе городского кабмина рассказал, для кого оно предназначено и как поправки в Социальный кодекс повлияют на многодетные семьи города.

Следует отметить, что пособие объединяет сразу несколько выплат как регионального, так и федерального уровня. В него входят выплаты по беременности тем, кто встал на учет на раннем сроки, выплаты на детей от трех до семи лет, от восьми до 17 и еще некоторые виды финансовой поддержки.

Как сообщили на официальном сайте Смольного, размер ежемесячного пособия будет определяться в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи и будет составлять 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (при назначении пособия беременной женщине) или 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей (при назначении пособия родителям детей).

«Предполагаемое количество получателей ежемесячного пособия в 2023 году в Санкт‑Петербурге составит свыше 88 тысяч человек. На это потребуется более почти 7,5 млрд рублей», – уточнили в сообщении, добавив, что 4,5 млрд из этой суммы выделили из бюджета Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что льготы по кредитам на закупки приоритетных импортных товаров продлили до октября 2023 года.