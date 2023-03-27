В Московском районе мошенник получил от пенсионера 6 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции устанавливают личности мошенников убедивших пенсионера отдать им шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«Полиция устанавливает причастных к мошенничеству в отношении пенсионера в Московском районе», – написали в официальном telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованной информации, сведения о произошедшем поступили в органы вчера, 26 марта, в 22:50. По словам 75-летнего пенсионера в период с 15 по 18 декабря неизвестные, названивая ему, убедили его шесть миллионов рублей на указанные счета. Так он и поступил.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – заключили в пресс-службе петербургской полиции, добавив, что сейчас правоохранители ведут поиски мошенников.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге состоялся суд над банковским мошенником, укравшим 4,4 млн рублей.