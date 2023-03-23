В Петербурге состоялся суд над банковским мошенником, укравшим 4,4 млн рублей

В Санкт-Петербурге осудили молдаванина Нани Радислава, который совершил 18 преступлений в составе организованной группы. Причиненной его мошенническими действиями ущерб превысил отметку в 4,4 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, в период с февраля по май 2020 года осужденный совершил хищение денежных средств с банковских счетов 18 граждан на общую сумму более 4,4 млн рублей.

«[…] а также совершил покушение на хищение денежных средств в размере более 300 тысяч рублей», – добавили в пресс-службе ведомства. Впоследствии Нани собирал похищенные средства и обналичивал с целью дальнейшей дележки между соучастниками.

Банковские мошенники обзванивали граждан, представляясь сотрудниками кредитных организаций, после чего сообщали ложную информацию о попытках хищения средств. «Обезопасить» свои средства потерпевшие могли, оформив кредит или переведя деньги на названные счета.

Суд признал Нани Радислава виновным и приговорил его к пяти годам и трем месяца колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что защита от мошенников обошлась петербурженке в 2 миллиона рублей.