Началось строительство нового детского сада с бассейном в Красносельском районе

Холдинг Setl Group приступил к строительству нового, уже восьмого по счету, детского сада в жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе. Новый садик с бассейном сможет принять 220 малышей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2024 года.

Трехэтажное здание разместится в центральной части участка неподалеку от проспекта Буденного. Фасады будут оформлены в едином стиле с окружающей застройкой. Архитектурный облик детского сада сформируют простые лаконичные формы, симметрично расположенные объемы и большие окна, через которые в помещения будет поступать много солнечного света.

Садик рассчитан на 220 мест – это 12 групп детей от самых маленьких до тех, кто уже готовится к поступлению в школу. Для детей разного возраста предусмотрены отдельные входы. На первом этаже появятся помещения для яслей со спальнями и игровыми комнатами, медицинский и процедурный кабинеты, бассейн, кухня. На втором этаже застройщик разместит помещения для детей 3-5 лет, залы для музыкальных и спортивных занятий, кружковые помещения, а на третьем – кабинеты для «подготовишек».

Во дворе Setl Group обустроит 12 комфортных детских площадок для групп разных возрастов с соответствующим игровым оборудованием и теневыми навесами и 2 физкультурные площадки для зарядки и активных игр на свежем воздухе. Кроме того, Setl Group установит площадку для метеонаблюдений, где маленькие исследователи смогут делать свои первые научные открытия. Также застройщик озеленит больше 60% участка: появятся газоны, цветники, декоративные кустарники и деревья.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

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