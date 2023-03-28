Гендиректор пансионата в Парголово попал под уголовку

В пансионате Выборгского района Петербурга прошли проверки. По их результатам в отношении гендиректора завели уголовное дело. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Как выяснилось, постояльцам казалось сомнительным качество приготовленной пищи. Кроме этого, маломобильные граждане жаловались на отсутствие специального оборудования. Также прокуратура установила, сто к зданию нет подъезда для пожарных машин.

Ведомство считает выше перечисленные нарушения реальной угрозой для жизни и здоровья людей. Заведено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По информации ТАСС, речь идет о пансионате «Весна» на улице Первого Мая, 59, корпус 2, в поселке Парголово.

Ранее сообщалось, что сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел исковое заявление ГУП «Московский метрополитен» к местному жителю. Как оказалось, петербуржец нанес столичному метрополитену серьезные убытки.