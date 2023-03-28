В Ленобласти отыскали наркосбытчика с крупной партией

В Ленинградской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 27 марта ранним утром на улице Мира города Кириши был задержан 18-летний студент. По данным полиции, 21 февраля молодой человек передал своего однокурснику синтетическое наркотическое вещество — 37,5 грамма. Дома у молодого человека отыскали еще свыше 100 грамм.

Сейчас заведено уголовное дело, молодой человек задержан. Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

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