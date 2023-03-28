В Колпино на пожаре сгорел человек

Вечер понедельника, 27 марта, закончился для Колпинского района Петербурга пожаром. Увы, без жертв не обошлось — погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

Так, сигнал о пожаре поступил в отделение МЧС в 23:23. Выяснилось, что горел частный дом размером 10 на 15 метров. Специалисты смогли победить пожар к 00:11. В результате пожара погиб мужчина.

К месту происшествия выезжали 20 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля 2023 года Центробанк запустит пилотный проект по использованию цифрового рубля. В этом проекте поучаствуют 13 банков. В ходе эксперимента можно будет переводить деньги, а также оплачивать товары и услуги. Как эта система будет устроена, вы можете прочесть в нашем материале.