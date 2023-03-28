Ивлеева рассказала, на какой предмет гардероба «слила» миллион

У многих бывают какие-то спонтанные и дорогостоящие покупки. Но тратили ли вы когда-то на предмет своего гардероба сразу миллион? Ведущая, актриса и блогерша Анастасия Ивлеева в своих социальных сетях рассказала, на что же она потратила такую внушительную сумму.

Итак, со слов Ивлеевой, в миллион ее бюджету встала брендовая куртка-косуха. Она люксового бренда Enfants Riches Deprimes.

Название этого бренда дословно переводится с французского как «Богатые депрессивные дети». Он появился в 2012 году, основатель — дизайнер Генри Александр Леви. Коллекции состоят из лимитированных вещей, которые вручную кастомизирует команда бренда.