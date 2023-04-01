Лжеминеры заставили выбежать на улицу почти тысячу петербуржцев

Лжеминеры никак не хотят отстать от крупных городов. В очередной раз досталось от них и Санкт-Петербургу. Об этом рассказал источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Так, волна минирований прокатилась по городу вчера, 31 марта. Организации города получили на свои почты уведомления с такими угрозами. В совокупности было якобы заминировано 1799 объектов. Среди которых полторы тысячи — объекты образования.

Эвакуацию решили проводить только в четырех учреждениях, из них выбежали 963 человека. Полиция провела обыск всех помещений, но взрывчатых устройств найдено не было.

Ранее сообщалось, что Петербургские полицейские предъявили обвинение местной жительнице. Она — виновница смертельного дорожно-транспортного происшествия. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале.