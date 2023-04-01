На улице Оптиков на мужчину напали с пистолетом и гранатой

На днях, а именно 31 марта, в полицию Приморского района города пришел мужчина, который рассказал, что на улице Оптиков на него напали.

Как пишет издание «Табло СМИ«, на улице Оптиков мужчине начали угрожать пистолетом, а после украли у нее телефон и кошелек.

Со слов мужчины, в его кошельке было 13 тысяч рублей. А с учетом кражи телефона, ущерб составил все 58 тысяч рублей. Полиция смогла найти преступников за 10 минут на Туристской улице. При этом выяснилось, что один из них имел судимость.

У мужчин забрали фальшивую гранату и пневматический пистолет. Сейчас они находятся в изоляторе. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что лжеминеры заставили выбежать на улицу почти тысячу петербуржцев. Сообщения о возможных взрывчатых устройствах поступили в 1,7 тысячи заведений.