Следком РФ заинтересовался делом о падении глыбы льда на петербуржца

Следственный комитет Российской Федерации взял на свой контроль дело о травмировании петербуржца — на него свалилась глыба льда с крыши на Невском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве говорят, что увидели информацию о том, что 20-летний молодой человек получил травму головы, так как на него свалилась глыба. Все объясняют ненадлежащей работой коммунальных служб, не очищающих крыши от снега и наледи.

Теперь ведомство проводит проверку, а глава местного петербургского следкома должен будет доложить главе федерального — Александру Бастрыкину — о результатах проверки.

Ранее сообщалось, что на улице Оптиков на мужчину напали с пистолетом и гранатой. Двое мужчин решили таким образом ограбить его. Подробнее о произошедшем и о развитии событий вы можете прочесть в нашем материале.