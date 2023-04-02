Растет средний возраст россиян, решивших пожениться впервые

По информации Росстата, средний возраст россиян и россиянок, которые решили пожениться впервые, за последние десять лет вырос более чем на год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Так, возраст женщин увеличился в среднем до 23,2 года, а мужчин — до 25,4, говорят в Росстате.

Еще в 2012 году женщины в среднем впервые выходили замуж в возрасте 21,9 года, а мужчины женились в 24,2 года, говорят в ведомстве.

В ведомстве считают, что так будет и в долгосрочной перспективе, ведь это общемировая тенденция.

Ранее сообщалось, что, если вы вдруг по какой-то причине решили удалить свой аккаунт на портале Госуслуг, то теперь у вас это не получится сделать через приложение или сайт. Почему было принято такое решение и как теперь все-таки удалиться, вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.