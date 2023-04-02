На Госуслугах больше нельзя удалить аккаунт онлайн

Если вы вдруг по какой-то причине решили удалить свой аккаунт на портале Госуслуг, то теперь у вас это не получится сделать через приложение или сайт. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры.

В чем же дело? В ведомстве говорят, что все чаще стали возникать случаи взлома личных кабинетов на Госуслугах. В частности, для этого мошенники прибегают к методам социальной инженерии. В дальнейшем злоумышленники попросту удаляют учетную запись.

Чтобы лишить мошенников такой возможности, теперь на портале нет такой функции. Теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ.

В ведомстве отметили, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления» личного кабинета.

Ранее также стало известно, что не всем было до смеха 1 апреля. Так, например, в этот день около шести часов вечера в отделение полиции Петроградского района пришел 34-летний петербуржец.