В Петроградском районе пассажир прыснул водителю в лицо перцовкой

Не всем было до смеха 1 апреля. Так, например, в этот день около шести часов вечера в отделение полиции Петроградского района пришел 34-летний петербуржец. Все дело в том, что он отхватил перцовкой в лицо. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, со слов самого заявителя, у него произошел конфликт с пассажиром автомобиля «Киа Сид» на парковке. Речь идет о парковке возле здания на Футбольной аллее, 1. Как рассказал потерпевший, пассажир применил в отношении него перцовый баллончик.

По данному факту полицией проводится проверка, приняты меры к поиску и задержанию злоумышленника.