Первый в мире глубоководный археологический парк откроется на Мальте

Первый в мире глубоководный археологический парк появится этой весной на Мальте. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Соответствующий пост появился в ее социальных сетях.

Парк будет называться Tower Wreck. Он предназначен для дайверов и будет находиться в заливе Шленди, в юго-западной части острова Гозо. Говорят, что парк будет представлять собой некое культурное пространство. Здесь дайверы смогут ознакомиться с древними артефактами, а на Мальте их немало, говорят в Ассоциации туроператоров России.

Уточняется, что местным артефактам порядка 2,3 тысячи лет.

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