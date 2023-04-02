В Египте закроют пирамиду Хеопса

Чем только 2023 год нас не обескураживает… На этот раз появилась информация, что в Египте закрывают пирамиду Хеопса. Все дело в том, что ее решили реставрировать.

Изначальная высота объекта — 147 метров, строили ее порядка 20 лет. Еще бы! Ведь пирамида состоит из 2,3 миллиона блоков — каждый весит примерно 2,5 тонны.

Мумия самого фараона Хуфу, жившего примерно в 2579-2556 гг. до нашей эры, до сих пор не найдена. Закрыть объект на реставрацию и техобслуживание решили с июня. Вот только не обозначаются сроки закрытия, говорят в Ассоциации туроператоров России.

Ранее мы сообщали, что все мы понимаем, что сначала рынок труда претерпел множество изменений на фоне всеобщей нестабильности. Сейчас же все, кажется, более менее оклемались, а значит будут стараться так или иначе уже быть посмелее. Как сейчас ощущает себя рынок труда, на что обращают внимание работодатели и потенциальные работники, мы обсудили с экономистом.