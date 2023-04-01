В поисках стабильности и самореализации: что происходит с рынком труда

Все мы понимаем, что сначала рынок труда претерпел множество изменений на фоне всеобщей нестабильности. Сейчас же все, кажется, более менее оклемались, а значит будут стараться так или иначе уже быть посмелее.

Тем не менее работодатели пока продолжают держать в голове риск новой волны частичной мобилизации, поэтому своих потенциальных работников они продолжают оценивать с этой позиции тоже, сказал экономист Александр Лапин в разговоре с Gazeta.SPb.

Он обращает внимание на то, что работодатели также продолжают искать и хотеть видеть мотивированных работников. Всем хочется эффективного, а главное долгосрочного сотрудничества.

Интересно и то, что современный работник сейчас на одном конкретном месте работы формирует знания и навыки. Как итог, теряет уже больше именно работодатель, а никак не сотрудник.

Что же важно кандидату? Он отдает предпочтение стабильности, но видит ее в основном в крупных компаниях. К иностранным компаниям доверия уже нет, они не воспринимают их как надежного работодателя. Сейчас кандидатам важно — ценность самореализации, заниматься тем, что нравится.

общество


 

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