Коронавирус стал причиной смерти для восьми жителей Петербурга

По данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, в Петербурге выявлено еще 995 случаев заражения коронавирусной инфекции. Такие данные опубликованы на портале «Стоп коронавирус» по состоянию на 11:00 3 апреля.

Также сообщается, что выздороветь смог 701 житель Северной столицы, в то же время скончались восемь горожан. С осложнениями от коронавирусной инфекйии в больницы попали 62 жителя, говорят в Управлении Роспотребнадзора Российской Федерации.

Также есть информация, что с начала пандемии коронавируса (с 2020 года — прим.Ред.) в Петербурге было выявлено 1 920 700 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что так сказать, неучтенного «пассажира» международного рейса обнаружили пулковские таможенники. Делимся с вами находкой таможенной службы. Сюрприз ждал сотрудников таможенной службы при досмотре… обуви пассажира!