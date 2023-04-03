В Пулково задержали «зеленого» пассажира

Так сказать, неучтенного «пассажира» международного рейса обнаружили пулковские таможенники. Делимся с вами находкой таможенной службой. Сюрприз ждал сотрудников таможенной службы при досмотре… обуви пассажира! Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Как выяснилось, россиянин прилетел в Петербург из ЮАР. Он решил пройти таможенный контроль через «зеленый» коридор. Таким образом, он дал знать, что у него нет товаров, которые надо было бы задекларировать.

Вот только при досмотре выяснилось, что мужчина прилетел не один, а с рептилией. Пассажир заявил, что везет пресмыкающееся для личных целей.

Каких-либо сопровождающих документов на ящерку предоставить он не смог. Тогда было принято решение о проведении таможенной экспертизы. На время проведения экспертизы, рептилия временно размещена в Ленинградском зоопарке.