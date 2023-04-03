В России снижается число госпитализаций из-за коронавируса

Сложно сказать, отступает ли от нас коронавирус, однако фаза активных нападок явно подошла к концу. По информации Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, в больницы с коронавирусной инфекцией попали 528 жителей страны. Однако этот показатель на 10,4% меньше, чем 2 апреля.

В то же время сообщается, что выписано в связи с выздоровлением 7 737 человек. Это на 21,3% меньше по сравнению с минувшими сутками. При этом выявлено 7 836 новых случаев COVID-19, а также подтверждено 34 летальных исхода.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10%.

Ранее стало известно, что по данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, в Петербурге выявлено еще 995 случаев заражения коронавирусной инфекции.