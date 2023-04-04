Кинематографам Петербурга выделят 200 миллионов рублей

На поддержку организаций кинематографии выделено 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях. Соответствующий указ уже подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кинематографы смогут получить финансирование в том случае, если будут снимать национальные фильмы на территории города. Важно в кинокартине задействовать локации, символику, природу, туристические или архитектурные объекты города.

Кто получит субсидию по итогу — определят в ходе конкурсного отбора. Уточняется, что ранее фильмы уже получали субсидии из городской казны. Эти картины были «ориентированы на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, повышение интереса к Санкт-Петербургу и российской культуре».

Ранее стало известно, что жители Северной столицы стали реже приглядываться к турам по раннему бронированию, спад составляет около 20-30%.