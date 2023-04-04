Петербурженка сдала своего сына полиции

Жительница Северной столицы решила обратиться в отделение полиции, чтобы заявить … на собственного сына. Она утверждает, что он хранит оружие и ножи, не имея на то какого-либо разрешения.

Как пишет «Табло СМИ» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, пенсионерка рассказала, что однажды сын уже убил собственного отца. Пока в полиции эту информацию подтвердить не могут.

Также женщина рассказала, что ее сын находится на учете в психиатрической больнице. В купе с тем, что тот имеет на хранении ножи, пистолеты и винтовки, женщина опасается за собственную жизнь.

Теперь полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства этого дела.

Ранее сообщалось, что на поддержку организаций кинематографии выделено 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях.